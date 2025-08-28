Toroslar EDAŞ, Gaziantep ve Mersin'de 496 Milyon Lira Yatırım Gerçekleştirdi

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), yılın ilk yarısında Gaziantep ve Mersin'de yaklaşık 496 milyon lira yatırım gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar EDAŞ, 4. Uygulama Dönemi'nde önceki döneme göre yüzde 50 artışla 46,8 milyar lira yatırım gerçekleştirirken, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon lira ile en fazla yatırımı Gaziantep'e yaptı.

Özelleştirmeden bu yana Gaziantep'te yapılan şebeke yatırımları kapsamında 1420 trafo tesisi kurulurken, 1488 megavoltamper gücünde trafo sisteme dahil edildi ve 8 bin 200 kilometrelik yeni hat inşa edildi. Yapılan yatırımlar sonucunda yer altı şebekesi yaklaşık 6 katına, trafo kurulu gücü ise 1,5 katına çıktı.

Geçen yıl en çok yatırım yapan 3 elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, Tarihi Kapalı Çarşı ve Zeugma Mozaik Müzesi gibi turistik ve kültürel merkezlerde bakım ve güçlendirme çalışmaları yaparak 5 bin 889 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Ayrıca, 107 trafo, 55 dağıtım merkezi, 93 saha dağıtım kutusu ve 682 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek şehir genelinde aydınlatma ve enerji sürekliliğini güvence altına aldı.

Bu yılın ilk 6 ayı için belirlediği yatırım hedeflerini de başarıyla tamamlayan şirket, Gaziantep'te 537 kilometrelik yeni kablo döşedi, 2 bin 102 yeni aydınlatma armatürü montajını gerçekleştirdi ve 277 yeni elektrik panosu ile 146 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

Şirket böylece ocak-haziran döneminde Gaziantep'te yaklaşık 115 milyon lira yatırım gerçekleştirdi.

Mersin'de de yatırımlarını sürdüren Toroslar EDAŞ, Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mut ilçeleri ile Kızkalesi ve Mersin Limanı gibi turizmi ve ekonomiyi destekleyen bölgelerde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına ağırlık verdi.

Şirket, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 9 bin 642 armatür, yüzde 10 artışla 1394 kilometrelik kablo, yüzde 96 artışla 908 pano, yüzde 49 artışla 258 trafo merkezi ve yüzde 46 artışla 461 dağıtım merkezinin bakımını tamamladı. Ayrıca yeni yatırımlar kapsamında yüzde 40 artışla 750 kilometrelik kablo hattı döşendi, yüzde 5 artışla 6 bin 211 yeni aydınlatma armatürü monte edildi, yüzde 21 artışla 546 yeni pano ve yüzde 40 artışla 278 yeni trafo tesis edildi.

Böylece Mersin'de ocak-haziran döneminde 381 milyon lirayı aşan yatırım gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, yılın ilk yarısında Gaziantep ve Mersin'de toplam yaklaşık 496 milyon liralık yatırım yaptı.

Ormanlık alanların korunması için tedbirler artırıldı

Toroslar EDAŞ, Mersin'de yangınlara karşı ormanlık alanları korumak için önlemlerini artırdı. Şirket, elektrik dağıtım hattı bakım çalışmalarında yangın riskini azaltıcı malzemeler kullanırken, ormanlık bölgelerde bulunan direklerin altına mıcır dökme ve grobeton atma işlemleri uyguladı. Yangınlarla mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, kontrollü elektrik kesintileriyle yürütülen çalışmalara destek vererek yangında hasar gören enerji altyapısının tespit edilmesi ve hızla yenilenmesi için de aralıksız görev yaptı.

Dijital dönüşüm yatırımlarıyla müşteri memnuniyeti artırılıyor

Toroslar EDAŞ, 7/24 hizmet sunan web sitesi, Web ChatVolt, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden kullanıcılarına hizmet sunuyor. Sosyal medya taleplerine hızlı yanıt vererek Gaziantep ve Mersin'deki kullanıcıların yanında oluyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, WhatsApp kanalındaki performans iyileştirmeleriyle geçen yılın ilk yarısına göre ilk karşılama süresinde yüzde 55 iyileşme kaydetti. Dijital Asistan ChatVolt kullanımında ise 41 bin 728 görüşme botlar aracılığıyla çözümlenirken, kullanıcı memnuniyet 4,15/5 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.