Tez-Koop-İş ile Tommy Hilfiger ve Calvin Klein iş yerleri arasında TİS imzalandı

Tez-Koop-İş Sendikası ile PVH Grup bünyesindeki Tommy Hilfiger ve Calvin Klein iş yerlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak alışveriş merkezlerinde (AVM) kararlılıkla sürdürdükleri örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi süreçlerinin meyvesini almaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda son olarak iki yılı aşkın süredir örgütlenmeye başladıkları, ardından mahkeme sürecini yürüttükleri ve son olarak TİS görüşmeleri yaptıkları PVH Grup bünyesindeki Tommy Hilfiger ve Calvin Klein iş yerinde mutlu sona ulaştıklarını vurgulayan Bozkurt, şu bilgileri paylaştı:

"7 Mayıs'ta imzaladığımız TİS ile Tommy Hilfiger ve Calvin Klein mağazalarında çalışan üyelerimiz, sözleşmenin sağladığı ekonomik hakların ve hukuksal güvencenin koruması altına girmiştir. Toplu iş sözleşmesiyle üyelerimizin; çalışma süresi ve koşulları, yıllık izinleri, sosyal ihtiyaç izinleri ve sendikal hakları güvence altına alınarak, işçi lehine iyileştirmeler sağlanmıştır. Yine üyelerimizin temel ücretlerinde artışlar sağlanıp, 6 aylık zam sistemine geçilmiş, enflasyon artı 3 puanlık refah payı artışları sözleşmeye eklenmiştir. Toplu iş sözleşmesine sosyal yardım, ikramiye, öğrenim yardımı, çocuk yardımı, bayram yardımı, yılbaşı yardımı, evlenme yardımı, doğum ve ölüm yardımları gibi yeni sosyal haklar eklenmiştir. Toplu iş sözleşmesiyle kuralların belirlendiği ve iş güvencesinin oluştuğu bir çalışma düzeni tesis edildi."