Haberler

Tez-Koop-İş ile Tommy Hilfiger ve Calvin Klein iş yerleri arasında TİS imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tez-Koop-İş Sendikası, Tommy Hilfiger ve Calvin Klein mağazalarında çalışanlar için Toplu İş Sözleşmesi'ni (TİS) imzaladı. Sözleşme ile işçilerin ekonomik hakları ve hukuksal güvenceleri korunacak.

Tez-Koop-İş Sendikası ile PVH Grup bünyesindeki Tommy Hilfiger ve Calvin Klein iş yerlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak alışveriş merkezlerinde (AVM) kararlılıkla sürdürdükleri örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi süreçlerinin meyvesini almaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda son olarak iki yılı aşkın süredir örgütlenmeye başladıkları, ardından mahkeme sürecini yürüttükleri ve son olarak TİS görüşmeleri yaptıkları PVH Grup bünyesindeki Tommy Hilfiger ve Calvin Klein iş yerinde mutlu sona ulaştıklarını vurgulayan Bozkurt, şu bilgileri paylaştı:

"7 Mayıs'ta imzaladığımız TİS ile Tommy Hilfiger ve Calvin Klein mağazalarında çalışan üyelerimiz, sözleşmenin sağladığı ekonomik hakların ve hukuksal güvencenin koruması altına girmiştir. Toplu iş sözleşmesiyle üyelerimizin; çalışma süresi ve koşulları, yıllık izinleri, sosyal ihtiyaç izinleri ve sendikal hakları güvence altına alınarak, işçi lehine iyileştirmeler sağlanmıştır. Yine üyelerimizin temel ücretlerinde artışlar sağlanıp, 6 aylık zam sistemine geçilmiş, enflasyon artı 3 puanlık refah payı artışları sözleşmeye eklenmiştir. Toplu iş sözleşmesine sosyal yardım, ikramiye, öğrenim yardımı, çocuk yardımı, bayram yardımı, yılbaşı yardımı, evlenme yardımı, doğum ve ölüm yardımları gibi yeni sosyal haklar eklenmiştir. Toplu iş sözleşmesiyle kuralların belirlendiği ve iş güvencesinin oluştuğu bir çalışma düzeni tesis edildi."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak

Trump'ın beklediği yanıt geldi! Müjdeyi İran basını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin

Korkulan oldu! Artan gerilim sonrası Hamaney'den orduya yeni talimat
Pavyonda servet saçtı! Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı

Pavyondaki konsomatris için servet saçtı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Çok sinirlendi! Sergen Yalçın'ı çıldırtan soru

Çok sinirlendi! Sergen'i çıldırtan soru
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin

Korkulan oldu! Artan gerilim sonrası Hamaney'den orduya yeni talimat
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı

Piyasaları sarsacak uydu görüntüsü
Düğün masrafını düşürmek için damatlığına reklam aldı

"Yok artık" dedirten düğün! Masraflar için ilginç bir çözüm buldu