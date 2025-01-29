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Tokatlı Mehmet Bingöl'ün Tavuk Yetiştiriciliği: 22 Yıldır 15 Farklı Irk

Tokatlı Mehmet Bingöl'ün Tavuk Yetiştiriciliği: 22 Yıldır 15 Farklı Irk
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Tokat'ta 22 yıl önce hobisi olarak tavuk yetiştirmeye başlayan Mehmet Bingöl, evinin bahçesinde 15 farklı tavuk ırkını besliyor. Özellikle 'Light Brahma' cinsi tavuklarıyla ilgilenen Bingöl, bu süreçte yerli ırkların korunmasına da katkı sağlıyor.

Tokat'ta 22 yıl önce hobi olarak evinin bahçesinde tavuk yetiştirmeye başlayan Mehmet Bingöl, beslediği 15 farklı ırktaki tavuklarına gözü gibi bakıyor.

Tokat'ta yaşayan Mehmet Bingöl, 22 yıl önce Soğucak Bağları Mahallesindeki bahçesinde tavuk yetiştirmeye karar verdi. Yaptığı araştırmalar sonucu renkleri ve uysallığı ile ilgisini çeken "Light Brahma" cinsi tavukları yetiştirmeye başlayan Bingöl, zamanla evinin bahçesini tavuk çiftliğine dönüştürerek 15 farklı tavuk ırkını beslemeye başladı. Özellikle "Light Brahma" cinsi tavuklarına büyük ilgi gösteriyor.

"Siyah beyaz tüyleriyle yeşil bahçede görsel şölen oluşturuyor"

Tavuk yetiştirme hobisinin çocukluk yıllarına dayandığını belirten Mehmet Bingcl, "Hayvanlara karşı çocukluktan gelen bir sevgim vardı. Bahçemize ne uygun olur diye araştırdığımda 'Light Brahma' tavukları hoşuma gitti. Hem insanlara yakınlıkları hem de uysallıkları bizi etkiledi. Siyah beyaz tüyleriyle bahçede görsel bir şölen oluşturuyorlar. Kanat yapısı, paçaları ve renkleri ile dikkat çekiyor" dedi.

Yerli ırkların korunmasına katkı sağlayan Bingöl, tavuk yetiştiriciliği konusunda çevresine ilham veriyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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