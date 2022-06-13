Tokat'tan Hindistan'a kiraz ihracatı

Tokat'ta yetiştirilen "ziraat 0900" cinsi 26-32 kalibreli kiraz Hindistan'a ihraç ediliyor.

Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyü kiraz üretimi ile yurt içi ve yurt dışında önemli bir pazara sahip. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Güney Asya ülkelerine ihraç edilen ziraat 0900 cinsi kirazlarda bu sezon verimli geçiyor. Yaklaşık 60 bin dekar alanda kiraz üretimi yapılan köyde "ziraat 0900" cinsi kiraz ihracatta gönderiliyor. 26-32 kalibre olan "ziraat 0900" cinsi kiraz tadı, görünüşü ve dayanıklılığı nedeniyle tercih ediliyor. Köylüler tarafından hasat edilen kirazlar traktörlerle komisyonculara getiriliyor. Tartılan ve boylarına göre ayrılan kirazlar tırlarla yüklenerek ihracattı firmalar tarafından yurt dışına gönderiliyor.

İhracatlık kirazın kilosu 20-25 liradan satılıyor

Komisyoncu Erdal Kiran, ihracattık kirazda geçen yıla göre artış olduğunu ama girdi fiyatları nedeni ile beklentilerinin altında olduğunu söyledi. İhracattık kirazın kilogram fiyatının 20-25 lira arasında olduğunu belirten Kiran, "İhracatın sayesinde piyasa ayakta durabilecek. Yoksa fiyatlar daha düşük olurdu. Piyasa şuan için en azından hareketli. Ama tatmin edici değil" dedi.

Hindistan'a kiraz ihracatı

Hasat dönemini yaklaşık 2 hafta süreceğini ifade eden Başkan Kiran, Kemalpaşa köyünde üretilen kirazın hem lezzet hem de kalibre oranı nedeni ile ilgi gördüğünü söyledi. Ziraat 0900 cinsi kirazın toplandıktan sonra raf ömrünün yaklaşık 15 gün olması nedeni ile tercih edildiğini belirten Kiran, bu sezon anlaştıkları firmanın Güney Asya ülkelerine ihracat yaptığını belirterek, "Hindistan, Pakistan gibi ülkelere gidiyor. Avrupa ülkeleri, Rusya ile çalışan firmalarda var. Buradan tırlara yüklenen kirazlar işletmelerde boylanması, renk ayrımı yapılarak şoklandıktan sonra paketlenerek ambalajlandıktan sonra ihraç ediliyor. 26-32 kalibre olan kirazlar ihracat için tercih ediliyor" diye konuştu. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi