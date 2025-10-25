Haberler

Tokat'ta Zirai Don Felaketi: Niksar Cevizi Üretimi Yüzde 98 Düştü

Tokat'ta nisan ayında yaşanan zirai don, kiraz ve Niksar cevizi gibi meyvelerde büyük zararlar yaşattı. Niksar cevizi üretimi, geçen yıla göre yüzde 98 azalarak 24-25 ton seviyesine geriledi. Tarım Sigortası'nın önemine dikkat çekildi.

TOKAT'ta nisan ayındaki zirai don, başta kiraz olmak üzere birçok meyvede yüzde 100'e varan zarara yol açtı. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Emin Yılar, coğrafi işaretli olan ' Niksar cevizi' hasadının yapılamadığını ifade ederek, "Geçen sene yaklaşık 2 bin 400 ton civarında üretim varken bu sene 24- 25 ton civarında bir üretim var. Ciddi bir felaketle karşılaştık. Geçen yıla göre yüzde 1 civarında bir ürün kalmış. Geçen sene cevizin ortalama kabuklu fiyatı 150- 250 lira arasında satılmıştı. Bu sene 350- 400 lira arasında satılıyor" dedi.

Tokat'ın coğrafi işaretli ' Niksar cevizi' yurt genelinde önemli bir pazar oluşturuyor. Birçok meyvenin yetiştirildiği bölgede ceviz üretimi ilk sırada yer alıyor. Özellikle, 2024 yılında toplam 2 bin 400 ton ceviz üretimi yapılan bölgede, 2025 yılı Nisan ayında yaşanan zirai don ile üretim 25 tona kadar geriledi. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Emin Yılar, "Ciddi bir felaketle karşılaştık. Bu sene tarım üretiminde meyvemiz ve ceviz noktasında çok ciddi kayıplarımız oldu. Tokat'ta ceviz Niksar bölgesinde yetişiyor. Geçen sene üretim yaklaşık 2 bin 400 ton civarındaydı. Bu sene 24- 25 ton civarında bir üretim var. Bu da şu anlama geliyor. Geçen yıla göre yüzde 1 civarında bir ürün kalmış. Geçen sene cevizin ortalama kabuklu fiyatı 150- 250 lira arasında satılmıştı. Bu sene 350- 400 lira arasında satılıyor" dedi.

Çiftçilere çağrıda bulunan Başkan Yılar, "Ülkemizde TARSİM diye bir kurum var. Tarım Sigortası. Bu Tarım Sigortasının prim noktasına çiftçiye, devletimiz yüzde 50 destek veriyor. Yani toplam 100 liralık bir poliçe yaptırdıysanız, 100 TL prim tuttuysa bunu 50 lirasını devletimiz ödüyor. Tarımda bu işi yapıyorsak, dolu, rüzgar, fırtına don olaylarıdır. Bunları görme ihtimalimiz artık çok çok yüksek. Bu sebepten dolayı bu zararları teminat altına alabilmemiz için kesinlikle TARSİM sigortası yaptırmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
