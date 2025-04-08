Tokat'ta Üretilen Acil Durum Tırları, Afet Bölgelerine Umut Olacak

Tokat'ta üretilen acil durum tırları tüm ülkede yara saracak

TOKAT - Tokat'ta üretilen Acil Durum Yatakhane Tırı, düşük maliyetli ve çevre dostu yapısıyla afet bölgelerinde yara saracak.

Tokat İl Özel İdaresi Atölyesi'nde üretilen Acil Durum Yatakhane Tırı, düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Törene Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve Tokat AFAD Müdürü katıldı.

"Maliyet özele göre üçte birine düşüyor"

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Vali Köklü; "İnşallah Allah deprem felaketi göstermesin, ama maalesef bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu hazırlıkların başında deprem yönetimi geliyor. Deprem yönetiminde ise tam kapasiteli, ani hareket edebilen personel ve mobil mekanlar büyük önem taşıyor. Mobil olarak deprem bölgelerinde hizmet verecek bu araç, hem hizmet edenler hem de yöneticiler için özel olarak tasarlanmış odalara sahip. Klima, ısıtma sistemleri, harici enerji bağlantısı gibi her detay düşünülmüş. Üstelik güneş enerjisi sistemiyle çevre dostu bir yapıya kavuşmuş. Hızlı hareket edebilen, çok yönlü bir araç kazandırdık. Bu kazanımın mutluluğunu yaşıyoruz. Özel sektör maliyetleriyle bizim maliyetlerimiz arasında büyük fark var. Bazen yarı yarıya, bazen üçte birine kadar düşebiliyor. Biz bunu devletimize hizmet ve afet bölgelerinde kullanım amacıyla tasarladık. Önemli olan ülkemizin afetlere karşı kabiliyetini artırmak. Maliyetler bizim için teferruat; piyasanın çok altında bir fiyatla üretim yapıyoruz" dedi.

Türkiye Geneline Yayılacak Bir Proje

Projenin Türkiye geneline yayılacağı müjdesini de veren Köklü; "İçişleri Bakanlığımızla protokolümüz var. Şu anda yaklaşık 400 adet üretim öngörülüyor. Bu sayı artabilir ya da azalabilir, ama tüm Türkiye'ye Tokat'tan üretim yapılacak. Hem de piyasa şartlarının çok altında bir fiyata. Bu başarı, Tokat İl Özel İdaresi'nin yönetici ve personelinin emeğiyle sağlandı. Hayırlı olsun" diye konuştu.