Tokat'ta Turizmde Kadın İstihdamını Güçlendiren Proje

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Turizm Ekseninde Kadın İstihdamı Odaklı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Turizmde Kadının Eliyle, Kaliteyi Yükseltiyor, Hizmeti Geliştiriyoruz Projesi" ile Tokat'ta turizm sektörüne yönelik kapsamlı eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütüldü.

Tokat Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle il merkezindeki otellerde görev yapan personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Böylelikle hem Tokat turizminin hizmet standartlarının yükseltilmesi hem de sektördeki istihdam imkanlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Proje kapsamında 25'i kadın olmak üzere toplam 49 turizm çalışanı; misafir memnuniyeti, etkili iletişim, hizmet kalitesi, hijyen uygulamaları, servis teknikleri ve dijital rezervasyon sistemleri gibi sektörün temel alanlarında eğitim aldı. Eğitimlerle eş zamanlı yürütülen danışmanlık çalışmalarıyla otellerin mevcut hizmet süreçleri incelendi, kurumsal gelişim için gerekli iyileştirmeler konusunda rehberlik sağlandı ve sürdürülebilir kalite yönetimi anlayışının benimsenmesine katkı sağlandı.

Bu çalışmalar hem bireysel hem de kurumsal düzeyde nitelikli insan kaynağı oluşturulmasına destek olurken Tokat'ın sürdürülebilir turizm vizyonunu da güçlendiren önemli bir adım oldu. - TOKAT