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Tokat'ta kuşburnu bolluğu fiyatı 100 TL'den 50 TL'ye düşürdü

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Tokat'ta kuşburnu bolluğu fiyatı 100 TL'den 50 TL'ye düşürdü
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Tokat'ta geçen yıl kilogramı 100 TL'den alıcı bulan kuşburnu, bu yıl ürün miktarının artmasıyla 50 TL'ye kadar düştü. Fiyatlardaki gerileme kış hazırlığı yapan vatandaşların ilgisini artırırken üreticiler de ürünün bol çıkmasından memnun oldu.

Tokat'ta geçen yıl 100 TL'den alıcı bulan kuşburnu, bu yıl ürün miktarının artmasıyla 50 TL'ye kadar düştü.

Tokat'ta kuşburnunda yaşanan bolluk, satış fiyatlarına da yansıdı. Geçen yıl kilogramı 100 TL'den alıcı bulan kuşburnu, bu yıl ürün miktarının artmasıyla 50 TL'ye kadar düştü. Fiyatlardaki gerileme, özellikle kış hazırlığı yapan vatandaşların ilgisini artırdı. Kuşburnunun bol çıkması üreticileri sevindirirken, vatandaşlar da geçen yıla göre daha uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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