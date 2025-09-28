Tokat'ta 18,6 Ton Hibeli Ayçiçeği Tohumu Dağıtıldı ve Hasadı Başladı

Tokat'ta TAKE Projesi kapsamında dağıtılan 18,6 ton hibeli ayçiçeği tohumlarının hasadına başlandı.

Kent merkezine bağlı Yatmış Köyü'nde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında ekilen ayçiçeklerinin hasadı yapıldı. Üretici Ali Alımlı'ya ait 12 dekarlık arazide düzenlenen hasat etkinliğine katılan Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Cebeci, proje ile kent genelinde önemli bir üretim hamlesi başlatıldığını belirtti.

"Bin 923 çiftçimize 18,6 ton ayçiçeği tohumu dağıtıldı"

Cebeci açıklamasında, "2025 yılı TAKE Projesi kapsamında Tokat'ta 39 bin 255 dekar alana ekim yapılmak üzere bin 923 çiftçimize %50 hibeli 18,6 ton ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Ekim yapılan alanlarda hasadın büyük kısmı tamamlanmış durumda. Tüm çiftçilerimize bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Bölge çiftçilerine hem gelir hem de üretim çeşitliliği sağlayan proje sayesinde Tokat'ta ayçiçeği üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor. - TOKAT