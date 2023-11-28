Tokat Belediyesi, Kadın Girişimcilere Hibe Desteği Sağlayacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Her yıl 100 olmak üzere önümüzdeki beş yılda 500 hanım kardeşimize bu desteği sağlayacağız" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Karşıyaka Hanımeli Kültür Merkezinde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Dönemi açılış programında yaptığı konuşmada 2024 yılından itibaren kendisi işletme açacak Tokatlı kadın girişimcilere belediye olarak hibe desteği sağlayacaklarını belirterek, "Tokat Belediyemiz olarak önümüzdeki dönemde işletme açacak hanım kardeşimize hibe olarak karşılıksız maddi destek verme konusu üzerinde çalışıyoruz. Her yıl 100 olmak üzere önümüzdeki beş yılda 500 hanım kardeşimize bu desteği sağlayacağız" dedi.

"Şehrimize yeni hanımeli kültür sanat merkezleri kazandıracağız"

Faaliyette olan hanımeli kültür sanat merkezlerinde yapılan eğitimler hakkında bilgi veren Başkan Eyüp Eroğlu, "Bu sekiz buçuk yıllık zamanda hanım kardeşlerimiz için 495 kursun açıldığını görüyoruz. Şu ana kadar 10 bin 58 kursiyerimiz eğitim aldı. 5616 hanım kardeşimiz bu aldıkları eğitimlerin belgelerine sahip oldu. Bu kurslarımızda dikiş kurslarımız, Kuranı Kerim, Lezzet Atölyesi, çini, güzellik ve el sanatları gibi 18 farklı alanda kurslarımız devam ediyor. Karşıyaka'da 18 kursumuz, diğer hanımeli kültür merkezlerimizde ise 92 kursumuz an itibariyle başlamış durumda ve hali hazırda yaklaşık 2000 kursiyerimiz bu merkezlerde eğitimlerine bu yıl için başlamış durumdadır. Bu sayıların artarak devam etmesi için çalışmalarımız var. Önümüzdeki yıllarda şehrimize dört hanımeli kültür sanat merkezi daha kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

"500 hanım kardeşimize bu desteği sağlayacağız"

Kendi işletmelerin açacak kadın girişimciler için hibe desteği sağlayacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu "Buralarda eğitim alan kursiyer hanımefendilerin işletme açabilmeleri için devlet destekleri konusunda çalışmalar yapılabilir. Bu üzerinde konuşulacak bir konu. Fakat biz bunun dışında Tokat Belediyemiz olarak önümüzdeki dönemde işletme açacak hanım kardeşimize hibe olarak karşılıksız maddi destek verme konusu üzerinde çalışıyoruz. Her yıl 100 olmak üzere önümüzdeki beş yılda 500 hanım kardeşimize bu desteği sağlayacağız. Bu rakamlar artabilir mi, tabi ki artabilir. Destek olarak şu anda 100-150 bin Türk Lirası bandında 2024 yılında başlayacağız. Sonraki yıllarda bu rakamlarda da artışlar olabilecektir. Kendisi işletme açacak hanım kardeşlerimiz için bu desteğin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum" Şeklinde konuştu. - TOKAT