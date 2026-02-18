Haberler

Tohum Kitle Fonlama Platformu'nda üst düzey atama

Tohum Kitle Fonlama Platformu AŞ, Özcan Karabacak'ı Yönetim Kurulu Üyeliğine atadı. Karabacak, bankacılık kariyerine Ziraat Bankası'nda başlamış olup, Negmar Denizcilik Yatırım AŞ'de de görev almaktadır.

Çalışma hayatına Maliye Bakanlığında başlayan Karabacak, bankacılık kariyerine 1991'de Ziraat Bankasında müfettiş olarak adım attı. Banka bünyesinde 2024'e kadar perakende, ticari ve kurumsal şube müdürlükleri ile daire başkanlığı görevlerinde bulunan Karabacak, bankanın yurt içi ve yurt dışı iştiraklerinde yönetim kurulu üyelikleri yaptı.

Nisan 2024'ten itibaren Negmar Denizcilik Yatırım AŞ'de Grup Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Karabacak, finansal strateji, kredi ve risk yönetimi, yatırım ve iştirak yapıları ile kurumsal yönetişim alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA " / " + Muhammet Fatih Kabasakal -
