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Togg'un yeni sedanı T10F, test sürüşlerine çıktı

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Bu yıl içinde satışa sunulması beklenen Togg T10F, Gebze'de test sürüşü sırasında görüntülendi.

Bu yıl içinde satışa sunulması beklenen Togg T10F, Gebze'de test sürüşü sırasında görüntülendi.

Yıl içerisinde satışa sunulması beklenen ve 600 kilometre menzil sunacak Togg T10F, test edilirken görüntülendi. Dortmund Otomobil Fuarı'nda örtüsü kaldırılan T10F, ilk kez orada meraklılarına gösterildi. Çevreci ve estetik yapısıyla öne çıkan model Gebze'de otobanda görüldü. Otomobil gelişmiş teknolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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