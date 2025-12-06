Bakan Kacır: Yolun açık olsun Togg

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen TURQUALITY Programı'na kabul edilmesi ile ilgili "Yolun açık olsun Togg" paylaşımı yaptı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Togg, markalarımızın küreselleşme yolculuğuna önemli katkılar sunan, Ticaret Bakanlığımızca yürütülen TURQUALITY Programı'na katıldı. Almanya ile başlayan ihracatın günden güne büyümesi, Türkiye'miz için iftihar vesilesi olacak. Yolun açık olsun Togg" ifadelerini kullandı.