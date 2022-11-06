Togg yetkilileri Türkiye'ye sordu, vatandaşlar "En beğenilen renk anketi"nde tercihini yaptı
Ekonomi Haberleri
Gemlik'teki fabrikası geçtiğimiz günlerde açılan Togg, gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak Togg'un sosyal medya hesabından "En beğenilen renk" anketi yapıldı. Ankette ilk sırayı Kapadokya aldı.
Türkiye'de büyük bir heyecan yaratan yerli otomobil Togg'un ilk aracı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Gemlik'teki fabrikada banttan indirildi. Togg tüm hızıyla gündemde kalmaya devam ederken, bu sefer de Togg'un sosyal medya hesabından 500 bin kişinin katılımıyla renk anketi yapıldı.
Anket sonuçlarına göre, 6 renk olarak açıklanan C-SUV'ların en çok beğenilen renginin Kapadokya olduğu duyuruldu.
Togg'dan yapılan açıklamada, ''Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz.'' denildi.
Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini vermişti. Bu renklere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle ise "Karadeniz Yeşili" eklenmişti.