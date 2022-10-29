Togg ilk kez paylaştı! İşte C-Sedan ve C-X Coupé modelleri

Yerli otomobilin seri üretimi için tarihi adım atılıyor. Gemlik'teki fabrikanın açılış töreni gerçekleştirilirken, Togg sosyal medya hesabından C-Sedan ve C-X Coupé modellerini ilk kez paylaştı.

Yerli otomobilin fabrikasının açılış töreni başlarken, Togg'dan heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi. Togg, 2 yeni modelin daha görüntüsünü ilk kez paylaştı.

"TANIŞTIRILAM İSTEDİK"

Togg'un paylaşımında, "İlk akıllı cihazımız C-SUV'u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." ifadeleri kullanıldı.

İşteC-Sedan ve C-X Coupé':