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Togg ilk kez paylaştı! İşte C-Sedan ve C-X Coupé modelleri

Ekonomi Haberleri

Yerli otomobilin seri üretimi için tarihi adım atılıyor. Gemlik'teki fabrikanın açılış töreni gerçekleştirilirken, Togg sosyal medya hesabından C-Sedan ve C-X Coupé modellerini ilk kez paylaştı.

Yerli otomobilin fabrikasının açılış töreni başlarken, Togg'dan heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi. Togg, 2 yeni modelin daha görüntüsünü ilk kez paylaştı.

"TANIŞTIRILAM İSTEDİK"

Togg'un paylaşımında, "İlk akıllı cihazımız C-SUV'u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." ifadeleri kullanıldı.

Togg ilk kez paylaşıyor! İşte C-Sedan ve C-X Coupé modelleri

İşteC-Sedan ve C-X Coupé':

Togg ilk kez paylaşıyor! İşte C-Sedan ve C-X Coupé modelleri

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

TOGG Ekonomi Güncel Haberler

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