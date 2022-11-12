Togg için ön sipariş açıklaması: Süreç Şubat 2023'te başlayacak

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un resmi sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir açıklama geldi. Duyuruda, "Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız." denildi.

Türkiye'nin Yerli Otomobili Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama: "Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility® vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz.

"TOGG TARAFINDAN AÇIKLANMAYAN BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN"

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Bizi izlemeye devam edin."

İşte o paylaşım: