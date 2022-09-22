Toç Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk, kamuda sözleşmelilerin kadro sorununun çözülmesini istedi Açıklaması

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmalarının bir an önce tamamlanarak ekim ayında Meclis gündemine getirilmesi talebinde bulundu.

Öztürk, yazılı açıklamasında, kamuda sözleşmeli istihdam edilen personelin büyük bir heyecanla kadro müjdesi beklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Memur-Sen'in toplu sözleşme kazanımı gereği sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile konfederasyonumuz arasında çalışmalar yürütülüyor. Biz de Toç Bir-Sen olarak raporlarımızla, değerlendirmelerimizle katkı sunduğumuz, kadro çalışmalarının ivedilikle sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu hususta TBMM'nin açılacağı 1 Ekim'de öncelikli olarak 'sözleşmelilere kadro' talebimizin gündeme gelmesini bekliyoruz."

"Sözleşmelilere süreye bakılmaksızın kadro verilmeli"

Öztürk, sözleşmeli ve kadrolu çalışanların aynı kurumda hatta aynı odada yan yana çalışarak aynı işi yaptığına dikkati çekerek, "Bu çalışanların aynı işi yapmalarına rağmen farklı haklara sahip olması iş barışını bozuyor. Çocukların anne ve babalarından ayrı kalmaları, iş güvencesinin olmaması, sosyal ve özlük hakların istihdam statülerine göre verilmesi adil olmadığı gibi yönetilebilir ve sürdürülebilir bir sistem değildir. Dolayısıyla sözleşmeli kamu çalışanlarımıza müjdeli haber bir an önce gelmeli, tüm sözleşmeliler kadroya geçirilmeli, 'sözleşmeli' statüsü tarihe gömülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sözleşmelilere kadro çalışmalarında tüm sözleşmelilerin özlük haklarının da korunması gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Kadro düzenlemesinin yayımlandığı tarih itibarıyla çalışmakta olan sözleşmelilere süreye bakılmaksızın kadro verilmeli ve bundan sonra kamuda sözleşmeli statüsünden vazgeçilerek tüm kamu görevlileri kadrolu istihdam edilmelidir." ifadelerini kullandı.