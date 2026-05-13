TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Kestelli, Tarım Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi'ni değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Tarım Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi"nin sektör için müjde niteliği taşıdığını bildirdi.

Kestelli, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Çiftçiler Günü'nde açıkladığı projenin tarımda devrim oluşturabilecek bir çalışma olduğunu belirtti.

Projeyi değerli bulduklarını ifade eden Kestelli, "Proje, sektörde faaliyet gösteren ve tarıma ilgi duyan herkes için önemli bir müjde niteliği taşıyor." ifadesini kullandı.

Işınsu Kestelli, açıklanan destek ve dönüşüm projesinin hayırlı olmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"Tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilerin finansmanının kolaylaştırılması, 24 ay geri ödemesiz ve 10 milyon dolara kadar finansman imkanlarının tesis edilmesi, inşaat ve makine ekipman yatırımlarına verilecek destekler tarım sektörüne olan muazzam ölçüde ilgiyi artıracaktır. Ayrıca, önümüzdeki 10 yıl için tarıma toplam 5,3 milyar dolarlık finansman paketi ayrılması, kredi garanti fonunun da dahil olacağı mekanizma ile krediye erişime sorun yaşayan çiftçilerimiz için 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulması Türk tarımının yarınlara daha umutla bakmasını sağlayarak hem ihracatta artışı hem de iç piyasada rahatlamayı beraberinde getirecektir."