TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Kestelli, Tarım Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi'ni değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Tarım Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi"nin sektör için müjde niteliği taşıdığını bildirdi.

Kestelli, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Çiftçiler Günü'nde açıkladığı projenin tarımda devrim oluşturabilecek bir çalışma olduğunu belirtti.

Projeyi değerli bulduklarını ifade eden Kestelli, "Proje, sektörde faaliyet gösteren ve tarıma ilgi duyan herkes için önemli bir müjde niteliği taşıyor." ifadesini kullandı.

Işınsu Kestelli, açıklanan destek ve dönüşüm projesinin hayırlı olmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"Tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilerin finansmanının kolaylaştırılması, 24 ay geri ödemesiz ve 10 milyon dolara kadar finansman imkanlarının tesis edilmesi, inşaat ve makine ekipman yatırımlarına verilecek destekler tarım sektörüne olan muazzam ölçüde ilgiyi artıracaktır. Ayrıca, önümüzdeki 10 yıl için tarıma toplam 5,3 milyar dolarlık finansman paketi ayrılması, kredi garanti fonunun da dahil olacağı mekanizma ile krediye erişime sorun yaşayan çiftçilerimiz için 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulması Türk tarımının yarınlara daha umutla bakmasını sağlayarak hem ihracatta artışı hem de iç piyasada rahatlamayı beraberinde getirecektir."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
Haber YorumlarıCeyhun Şahin:

bak işte böyle şeyler hep öyle gözüküyo ama arkasında ne var ne var, kim kazanacak buna, ne kadar çiftçi gerçekten faydalanacak bilmiyoruz. devlet projeleri hep böyle oluyo, müjde müjde sayıyor ama sonra param kime gidiyo diye arama başlıyorsun. merak ettim açıkçası, denetim mekanizması var mı, kimler bundan faydalanacak, rantçılar mı yine çekiştire çekiştire alacak.

Haber YorumlarıFatma Kızıltepe:

10 milyon dolar finansman falan güzel de bunların faizleri kaç olacak, işte orası belli değil yani çoğu zaman rezalet çıkıyo.

Haber YorumlarıHakan Şimşek:

Benim babamda çiftçiydi, çok zorlu bir hayatı vardı. Böyle destekler olsa keşke o zamanlar da olsaydı, belki ailemiz daha rahat yaşardı. Şimdi gençler tarıma geri dönebilir, makineleri alabilir, borç batağında kalmazlar. Umarım bu seferlik sözler tutulur ve gerçekten çiftçilerimize yardımcı olur.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

