TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Vize serbestisi için 66 kriter yerine getirildi

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, vize serbestisi için ön koşulan 72 kriterden resmi olarak 66'sının yerine getirildiğini bildirdi. İzmir Valisi Süleyman Elban ise İzmir'in ticaret, sanayi, turizm ve tarım şehri olduğunu vurgulayarak, yeni üretim yöntemleri ve alanlarıyla dünya ile rekabet edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, vize serbestisi için ön koşulan 72 kriterden resmi olarak 66'sının yerine getirildiğini bildirdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ekim ayı meclis toplantısı, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya konuk olarak katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak, bu toplantının da ikinci yüzyılın ilk toplantısı olması dolayısıyla önemli olduğunu vurguladı.

İzmir'in ticaret, sanayi, turizm ve tarım şehri olduğunu ifade eden Elban, bu sıfatların geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Elban, artık daha farklı üretim yöntemleri ve alanlarıyla dünya ile rekabet edebilir sistemde olunması gerektiğini vurgulayarak, "Verimlilik, yeşil dönüşüm, 'endüstri 4.0' hatta 'endüstri 5.0'e geçmemiz konusunu konuşmamız gerekiyor. Yeni yüzyılda yeni şeyler konuşmalıyız. Atatürk Cumhuriyet'i kurduktan sonra paradigma değişikliğine gidip aynı zamanda yeni teknolojiye gitmiş. Bizim de acilen bunu yapmamız gerekiyor. Kendimizi yenilemezsek muasır medeniyetler seviyesine de yaklaşamayız." dedi.

"AB, Türkiye'nin öneminin farkında"

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise yoğun gündemine rağmen toplantıya katılan Elban'a teşekkür etti.

Dün büyük bir gururla Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Yorgancılar, çağdaş, laik, demokratik ve sosyal bir devlet anlayışını benimseyen Cumhuriyet'in, ilk 100 yılda olduğu gibi, ikinci yüzyılında da yol aydınlatmaya devam edeceğini aktardı.

Yorgancılar, yaklaşık 2 hafta önce TOBB Yönetim Kurulu olarak Brüksel ziyareti gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Toplantıdan bazı notları paylaşmak istiyorum. Öncelikle, AB, Türkiye'nin öneminin farkında. Gerek pandemi dönemindeki tedarik imkanı, gerekse Rusya-Ukrayna savaşındaki tahıl koridoru girişimleri, Türkiye'ye karşı oldukça olumlu bir yaklaşıma sebep oldu. Aralık 2023'te yeniden üst düzey diyaloglar başlayacak. İlgili bakanlarımızın istişareleri olacak. Ümit ediyorum ki, bu görüşmeler olumlu çıktılarla sonuçlanacaktır. Çünkü, özellikle de biz sanayicilerin ivedilikle çözüm beklediği vize ve Gümrük Birliği'nin güncellemesi konuları masada bekliyor. Vize serbestisi için ön koşulan 72 kriterden resmi olarak 66'sı bizim tarafımızca yerine getirildi. Terörle mücadele, yolsuzlukla mücadele gibi konular kaldı ki, son dönemde bu konularda çok ciddi adımlar atılmaktadır."

Toplantıya İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Meclis Başkanı Halil İbrahim Gökçüoğlu ve üyeler katıldı.