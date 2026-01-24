Haberler

TOBB Van GGK'dan Hisarcıklıoğlu'na ziyaret

TOBB Van GGK'dan Hisarcıklıoğlu'na ziyaret
Güncelleme:
TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek, Van'ın ekonomik kalkınması ve yatırım potansiyeli üzerine istişarelerde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Genç Girişimciler Kurulu (GGK); TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

TOBB İkiz Kulelerde gerçekleşen ziyarette; TOBB Van GGK Başkanı ve TOBB Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ümit Can Sari, Kurul Başkan Yardımcıları Taner Han ve Suat Kaya ile Kurul Üyeleri Ali Vefa Tekin, Furkan Solmaz, Hamza Ömer Yılmaz, Muhammed Hamza Bakan ve Tolga Çelik yer aldı. Görüşmede; Van'ın ekonomik kalkınması, yatırım potansiyeli ve bölgesel rolü üzerine istişarelerde bulunuldu. Yapılan görüşme ile ilgili değerlendirmelerde bulunan TOBB Van GGK Başkanı Ümit Can Sari, "Van Genç Girişimciler Kurulu olarak; ilimizin kalkınması, yatırım ortamının güçlenmesi ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir şehir haline gelmesi adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ettik. Başkanımıza nazik ev sahipliği ve kıymetli değerlendirmeleri için teşekkür ederiz. Van'daki genç girişimcilik ekosistemini güçlendirmek adına çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - VAN

