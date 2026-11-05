Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TOBB'un COP31 kapsamında düzenleyeceği zirveyle iş ve finans dünyası bir araya gelecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Dünyanın dört bir yanından gelen şirketler, bankalar ve yatırım fonları, taahhütleri projeye, projeleri yatırıma dönüştürmenin yolunu burada konuşacak"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ( Cop31 ) kapsamında düzenleyecekleri zirvede, taahhütleri projeye, projeleri yatırıma dönüştürmenin yolunu ele alacaklarını bildirdi.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 kapsamında, TOBB koordinasyonunda 12-13 Kasım tarihlerinde "COP31 İş ve Yatırım Zirvesi" düzenlenecek.

55'i aşkın ülkeden 1500'ün üzerinde katılımcının beklendiği zirve, uluslararası ticaret ve sanayi odalarından küresel şirketlere, finans kuruluşlarından yatırım fonlarına, kalkınma bankalarından teknoloji şirketlerine uzanan geniş bir katılımcı profiline ev sahipliği yapacak.

"From Ambition to Delivery" (Hedeften Uygulamaya) temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, iklim taahhütlerinin uygulanabilir projelere ve finansmana dönüştürülmesine odaklanılacak.

Zirvede, sanayinin karbondan arındırılması ve yeşil sanayileşme, iklim yatırımları için sermayeye erişim, şehirlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı, KOBİ'lerin ve gelişmekte olan ekonomilerin dönüşüme katılımı, sürdürülebilir gıda sistemleri ve döngüsel ekonomi konuları ele alınacak.

Zirvede ortaya konulacak önerilerin, COP31 sonrasında da devam edecek kamu, özel sektör ve uluslararası işbirlikleri için yol haritası oluşturması hedefleniyor.

"İş dünyası ilk kez müzakere masasının yanı başında yer alıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konan vizyonun ve kararlılığın eseri olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, bu sayede Türkiye'nin, küresel iklim gündeminin merkezinde yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha ilk günden itibaren iş dünyasını bu sürecin seyircisi değil, ortağı olarak gördü. Özel sektöre açılan bu kapı sayesinde iş dünyası, COP tarihinde ilk kez müzakere masasının yanı başında yer alıyor. İklim meselesi artık yalnızca bir çevre meselesi değil, bir ekonomi, yatırım ve rekabet meselesidir. Dönüşümü hayata geçirecek olan iş dünyasıdır. Dünyanın dört bir yanından gelen şirketler, bankalar ve yatırım fonları, taahhütleri projeye, projeleri yatırıma dönüştürmenin yolunu burada konuşacak. Hedefimiz açık, COP31'i, iklim hedeflerinin iş dünyasının gücüyle hayata geçtiği bir dönüm noktası yapmak. Türk iş dünyası olarak bu sorumluluğu üstlenmekten gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA
Fatma Betül Sayan Kaya, adliyeye vatandaş kısmından giriş yaptı

Adliyeye girişte ayrıcalık bekleyen Fatma Betül'e soğuk duş

Prenses Diana'dan Madonna'ya yıldızların kuaförüydü! John Frieda hayatını kaybetti

Diana'dan Madonna'ya uzanan bir devrin sonu! John Frieda öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler

Fatma Betül Sayan Kaya adliyede! Muhabirler tek soru sordu
Korku salan 'Yaragar Canavarı' avlandı! Tam 300 kilo

Adını duyan bile ürküyordu! "Yaragar Canavarı" avlandı
İstanbul'da barajlar son yılların zirvesinde! Doluluk geçen yıl yüzde 18'di, şimdi yüzde 59,65

Geçen yıl yüzde 18'e düşmüştü! Barajlarda son yılların rekoru
Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu

Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu
Markette yağma girişimi! Kendisini fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı

Markette yağma girişimi! Sonu kötü bitti

Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı

Türklerin vize çilesi çektiği ülkeden müjdeli haber
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi

Evdeki tartışma katliama döndü! Adliyeye çelik yelekle getirildi