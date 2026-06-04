Safranbolu TSO Başkanı Altuntepe'den TOBB Nefes Kredisi Çağrısı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yeniden hayata geçirilen Tobb Nefes Kredisi'nin, finansmana erişimde zorluk yaşayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir destek sağlayacağını söyledi.

Altuntepe, yaptığı açıklamada küresel ekonomik gelişmeler, artan maliyetler ve piyasalardaki daralma nedeniyle işletmelerin uygun finansman kaynaklarına ulaşmasının her geçen gün daha da önem kazandığını belirtti.

TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankalar iş birliğiyle yeniden uygulamaya alınan Tobb Nefes Kredisi'nin üyelere önemli katkılar sunacağını ifade eden Altuntepe, "Özellikle üretim yapan, istihdam sağlayan ve ticaret hayatının sürdürülebilirliği için mücadele eden işletmelerimizin bu destekten en iyi şekilde faydalanmasını arzu ediyoruz" dedi.

Kredi başvurularının 8 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağını kaydeden Altuntepe, Safranbolu TSO üyelerine başvuru sürecinde gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılacağını söyledi.

TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmelerin krediye başvurabileceğini hatırlatan Altuntepe, kredi sisteminin özellikle KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlandığını ifade etti.

"Firma başına 3 milyon TL'ye kadar kredi"

Program kapsamında işletmelerin azami 3 milyon TL kredi kullanabileceğini belirten Altuntepe, toplam kredi hacminin ilk etapta 25 milyar TL olarak planlandığını, ilerleyen süreçte ise 100 milyar TL'ye ulaşmasının hedeflendiğini bildirdi.

İş dünyasının en önemli ihtiyaçlarından birinin uygun maliyetli finansmana erişim olduğunu vurgulayan Altuntepe, "Tobb Nefes Kredisi sayesinde üyelerimiz hem nakit akışlarını rahatlatabilecek hem de üretim ve yatırım süreçlerini daha sağlıklı sürdürebilecektir" diye konuştu.

"6 ay ödemesiz, 48 aya varan vade"

Kredinin geri ödeme koşullarına ilişkin de bilgi veren Altuntepe, işletmelere önemli kolaylıklar sağlandığını belirterek, "Kredilerde 6 ay anapara ödemesiz dönem bulunuyor. Toplam vade süresi ise azami 48 ay olarak uygulanacak. 24 aya kadar yüzde 36, 24 ay üzeri vadelerde ise yüzde 34 faiz oranıyla kredi kullandırılması planlanıyor. Bu şartlar mevcut piyasa koşullarında işletmelerimiz için önemli bir avantajdır. TOBB Nefes Kredisi başvurularının belirlenen anlaşmalı banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilek." ifadelerini kullandı.

Safranbolu TSO olarak üyelerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Altuntepe, "Ekonominin temel taşı olan esnafımızın, sanayicimizin ve girişimcimizin ayakta kalması ülkemizin üretim gücü açısından büyük önem taşıyor. Üyelerimizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü destek mekanizmasını yakından takip ediyor, bu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.

Altuntepe ayrıca, TOBB Nefes Kredisi'nin yeniden hayata geçirilmesinde katkı sağlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı