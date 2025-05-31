TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Üyelerimizin Sıkıntılarını Çözmeye Devam Edeceğiz

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Üyelerimizin Sıkıntılarını Çözmeye Devam Edeceğiz
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TOBB Genel Kurulu'nda konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa üyelerinin sorunlarını takip etmeye ve çözümler üretmeye devam edeceklerini ifade etti. Genel kurula 81 ilden 3 bin iş insanı katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Kurulunun tamamlandığını bildirerek, "Oda ve borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TOBB'un 81. Mali Genel Kurulu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, oda ve borsa camiası ile 81 ilden 3 bin iş insanının katılımıyla yapıldı.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOBB'un 81. Genel Kurulunun tamamlandığını belirterek, genel kurulun Türkiye ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Genel kurula katılan oda-borsa başkanlarına, meclis üyelerine, delegelere, kadın ve genç girişimcilere teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Oda ve borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. TOBB ailesi olarak daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için dün olduğu gibi bugün ve yarın da emek verecek, çalışacak, üreteceğiz. Hep birlikte daha çok çalışma zamanı."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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