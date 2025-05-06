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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Vergi Denetimi Açıklaması

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Vergi Denetimi Açıklaması
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, vergi denetimine karşı olmadıklarını, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi desteklediklerini belirtti. Vergi sisteminin adil ve şeffaf olması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Vergi denetimine karşı değiliz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vergi denetimine karşı değiliz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz. Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı. Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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