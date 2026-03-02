Haberler

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekonomik ve jeopolitik gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin güçlü temellerinin olduğuna dikkat çekerek, dışsal şoklara karşı dayanıklılığı vurguladı ve iş dünyasına ortak sorumlulukla hareket etme çağrısında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlü olduğunu bildirerek, "Ekonomimiz, küresel ve jeopolitik gelişmelerden kaynaklanabilecek dışsal şoklara karşı dayanıklılığını koruyacak kurumsal kapasiteye ve üretim altyapısına sahiptir." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, NSosyal hesabından, son ekonomik ve jeopolotik gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlü olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Türk özel sektörü, küresel ve bölgesel dalgalanmalara karşı dirayetlidir. Ekonomimiz, küresel ve jeopolitik gelişmelerden kaynaklanabilecek dışsal şoklara karşı dayanıklılığını koruyacak kurumsal kapasiteye ve üretim altyapısına sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, ekonomi yönetiminin fiyat istikrarı, finansal istikrar ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda gerekli adımları kararlılıkla attığını ve atmaya devam edeceğini gördüklerini belirtti.

Piyasalarda sağlıklı işleyişi zedeleyebilecek spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "İş dünyamıza çağrımız nettir, Türkiye'nin üretim gücüne, ihracat kapasitesine ve girişimcilik dinamizmine güvenerek ortak sorumlulukla hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Torreira kararı

Galatasaray'dan Torreira kararı
İranlı milisler NATO üssüne saldırdı, ABD-İsrail bir ülkeyi daha vurdu

İran NATO üssüne saldırdı, ABD-İsrail bir ülkeyi daha vurdu
ABD'de ölü asker gerilimi! Trump, Savunma Bakanı'nı fena azarladı

Olay fotoğraf! Ortaya çıkan gerçek Trump'ı küplere bindirmiş
Orta Doğu'daki savaş futbolu da vurdu

Korkulan oldu!
Galatasaray'dan Torreira kararı

Galatasaray'dan Torreira kararı
150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı
Lübnan Adalet Bakanı Nassar, ülkesinden İsrail'e füze atanların gözaltına alınmasını istedi

Lübnan Adalet Bakanı: İsrail'e füze atanlar gözaltına alınmalı