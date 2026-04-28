TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan döviz dönüşüm desteğinde süre uzatımı talebi

Güncelleme:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, döviz dönüşüm desteği uygulamasında sürenin uzatılması talebinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, NSosyal'deki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) döviz dönüşüm desteği uygulamasının 30 Nisan'da sona ereceğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, korumacılık eğilimlerinin arttığı ve ihracat pazarlarında rekabetin sertleştiği bu dönemde, Türkiye'nin üretim ve ihracat odaklı büyüme hedeflerini sürdürebilmesi için reel sektörümüzün rekabet gücünün korunması kritik önem taşımaktadır. Bu çerçevede, söz konusu desteğin en az bir yıl daha uzatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, mevcut yüzde 3'lük döviz dönüşüm desteğinin hem oran itibarıyla yetersiz kaldığını hem de uygulama şartlarının reel sektör açısından ağır işlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uygulamanın daha sade, erişilebilir ve öngörülebilir hale getirilmesi, destek oranının ise artırılması gerekmektedir. Bu yönde atılacak adımlar, sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza moral verecek, firmalarımızın finansman koşullarını destekleyecek ve ihracat hacmimize olumlu katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA / Mert Davut
