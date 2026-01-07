Haberler

TOBB Başkanı Hisarcılıkoğlu'ndan 'e-ithalat' açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, denetimsiz e-ithalatın tüketiciler ve KOBİ'ler için risk oluşturduğuna dikkat çekerek, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemleri olumlu bulduğunu ifade etti.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, denetimsiz e-ithalatın hem tüketiciler hem KOBİ'ler için ciddi riskler oluşturduğuna işaret ederek, bu konuda alınan önlemleri yerinde bulduğunu ifade etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Denetimsiz e-ithalat; tüketici için risk teşkil eden, KOBİ'leri haksız rekabete uğratan ciddi bir sorundu. Ticaret Bakanlığı'nın Ekim 2025'te yaptığı denetimler basitleştirilmiş gümrük mevzuatı yoluyla ülkemize giren ürünlerin yüzde 81'inin riskli olduğunu gösteriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu dönemin sonlandırılması son derece yerindedir. Tüm dünya gibi Türkiye'nin de gümrüklerinde gerekli denetimleri yapmaya başlamasından daha doğal bir şey olamaz. Tüketicilerimizi, yerli üretimi, yurt içi e-ticaret platformlarını ve adil rekabeti koruyan bu kararlı adımlar için Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Ticaretin de sınır ötesi e-ticaretin de kurallarla işlemesi şarttır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Canlı bomba ihbarı hastaneyi karıştırdı! Valilikten açıklama var

Hastaneyi karıştıran iddia! Halkı jet hızıyla tahliye ettiler