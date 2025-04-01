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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Boykot Çağrılarına Tepki

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üreten ve istihdam sağlayan şirketlerin hedef alınmasını eleştirerek, boykot çağrılarını yanlış bulduğunu ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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