Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Manila'da CACCI Başkan Yardımcılığına yeniden seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2014'ten bu yana sürdürdüğü CACCI Başkan Yardımcılığı görevine 2027-2028 dönemi için yeniden seçildi. Filipinler'in başkenti Manila'daki Genel Kurul'da yapılan seçim, 28 ülkenin üye olduğu CACCI'da Türk iş dünyasının temsilini sürdürecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcılığı görevine, 2027-2028 dönemi için yeniden seçildi.

Hisarcıklıoğlu, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası iş kuruluşlarında Türkiye'yi ve iş dünyasını gururla temsil etmeye devam ettiklerine işaret etti.

28 ülkenin üye olduğu CACCI'ın Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirilen Genel Kurulu'nda başkan yardımcılığı görevine yeniden seçildiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"2027-2028 döneminde iş dünyamızı temsil etmeye devam edeceğim. Türk iş dünyamız, 367 oda ve borsamız adına gurur duydum. Ne mutlu ki TOBB olarak tüm bölgesel, küresel kurum ve kuruluşların yönetimine seçiliyor, ülkemizi ve iş dünyamızı temsil etme onurunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA
Sinem Kobal davete eşi Kenan İmirzalıoğlu olmadan katıldı! Nedeni belli oldu

Sinem Kobal geceye yalnız geldi! Kenan bakın neredeymiş
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış yüzünü gösterdi! Köyler beyaza büründü

Kış yüzünü gösterdi! Köyler beyaza büründü
Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam23

Milyonları ilgilendiren zam! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi34

İmamoğlu'nun yanına gitti

Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması

Murat Cemcir'den iflas açıklaması! Meğer olayın aslı...
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, camide hayır simidi dağıtıldı

Tutuklama sonrası camide olay görüntü
Yemen'de pazar yerine hava saldırısı! Çok sayıda ölü var

Görüntü bugün kaydedildi! Pazar yeri cansız bedenlerle dolup taştı
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü35

Sergen Yalçın tek tek okudu! A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu