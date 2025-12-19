Haberler

Başkan Erdoğan: "TOBB Başkanımızın ziyareti bizlere büyük bir moral ve güç kaynağı oldu"

Başkan Erdoğan: 'TOBB Başkanımızın ziyareti bizlere büyük bir moral ve güç kaynağı oldu'

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ziyaretinin Denizli iş dünyasına sağladığı desteğin önemini vurguladı. Ziyarette, Denizli ekonomisinin durumu ve iş dünyasının beklentileri ele alındı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, Denizli Ticaret Odası'nı ziyaretine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun Denizli iş dünyasına verdiği desteğin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Denizli ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ziyarette Denizli ekonomisinin mevcut durumu, ticaret erbabının, sanayinin, ihracatçıların ve üyelerinin karşılaştığı sorunlar ile finansmana erişim, dijital ve yeşil dönüşüm süreci ile iş dünyasının beklentilerinin ele alındığını belirten Başkan Erdoğan, "Denizli'miz; üretimi, ihracatı ve girişimci ruhuyla Türkiye ekonomisine güçlü katkı sağlayan şehirlerin başında gelmektedir. Bu doğrultuda iş dünyamızın taleplerini, beklentilerini ve çözüm önerilerini Sayın Başkanımıza doğrudan iletme fırsatı bulduk. TOBB çatısı altında yürütülen çalışmalar ve destek mekanizmaları, üyelerimiz için son derece değerlidir" dedi.

Başkan Erdoğan ayrıca, TOBB'un üyesi olan odalarla güçlü iş birliğinin, ekonomik kalkınma açısından da büyük önem taşıdığını ifade ederek şunları kaydetti: "TOBB'un liderliğinde yürütülen çalışmalar, iş dünyamızın sorunlarının çözümünde önemli bir rol üstlenmektedir. Sayın Başkanımızın vizyoner yaklaşımı ve her zaman reel sektörün yanında durması, bizlere güç vermektedir" - DENİZLİ

