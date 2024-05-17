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TOBB 80. Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 80. Genel Kurul Toplantısı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayan Genel Kurul toplantısında, iş dünyasının gündemindeki konular ele alındı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 80. Genel Kurul Toplantısı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayan Genel Kurul toplantısına, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Delegesi Namık Kemal Daylan, Meclis Üyesi ve TOBB Delegesi Mustafa Ulusoy ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Boranalp katıldı.

"Davamız Sevdamız, Aklımız Kalkınmış Bir Türkiye" mottosuyla gerçekleşen Genel Kurul'da konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlere ve iş dünyasının gündemindeki konulara dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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