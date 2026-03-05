Haberler

TMSF, İBB soruşturması kapsamında kayyım atanan şirkete ait villayı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında kayyım olarak görevlendirildiği Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık AŞ’ye ait villayı 45 milyon 800 bin lira muhammen bedelle satışa sundu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı "yolsuzluk" soruşturması kapsamında kayyım olarak görevlendirildiği Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık AŞ'ye ait villayı satışa çıkardı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İBB soruşturması kapsamında Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık AŞ'ye kayyım olarak görevlendirilen TMSF, şirkete ait villanın satışa çıkardığını duyurdu.

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Hüseyin Köksal'ın sahibi olduğu şirkete ait villa, 45 milyon 800 bin lira muhammen bedelle satışa sunulacak.

Açık teklif ve açık artırma yöntemleri kullanılarak düzenlenecek ihale, 17 Mart'ta saat 11'de İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Taşınmazların satışına ilişkin detaylı bilgi ve ihale şartlarına, TMSF'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
