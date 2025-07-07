TMSF, HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat İhalesini Sonlandırdı

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat'ın belirli hisseleri için düzenlenen ihaleyi uygun teklif olmaması nedeniyle sonlandırdı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (HES Kablo) tamamı ve Erciyes Çelik Halat'ın yüzde 25'lik kısmı için açılan ihaleyi uygun teklif sunulmadığı için sonlandırdı.

TMSF'nin açıklamasında, satış ilanına ilişkin duyurunun 22 Mayıs'ta Resmi Gazete ve TMSF'nin internet sitesinde yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Hazine'ye ait yüzde 100 oranındaki HES Kablo payları ile Hazine ve Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait yüzde 27,49 oranındaki Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının satışı için 1 Temmuz'da gerçekleştirilen üçüncü ihalede, şartname kapsamında uygun teklif sunulmamış, ihale sonlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
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