TMSF, Ekotürk'e el koydu
TMSF, yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara'nın yüzde 70'ine ortak olduğu televizyon kanalı Ekotürk'e el koydu. Kanala kısa süre içerisinde kayyum atanması bekleniyor.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara'nın ortaklığı olan televizyon kanalı Ekotürk'e TMSF el koydu. Ünlü televizyon kanalına kısa süre içinde kayyum atanması bekleniyor.

AHMED FARUK KARSLI YÖNETİM KURULUNDAYDI

EkoTürk Yönetim Kurulu'nda; Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı da bulunuyordu. Papara'ya yönelik yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı.

8 ŞİRKETE EL KONULMUŞTU

Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı'ya örgüt lideri suçlaması yöneltilirken, Karslı ve örgüt üyesi olduğu öne sürülen kişilere ait 8 şirkete de el konularak yönetimlerine kayyum atanmıştı.

15'TEN FAZLA ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLMİŞTİ

Dün, şirkete ait bilgisayarlara el koyup yedekleme işlemlerini tamamlayan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), bugün kanala yeni yönetim kadrosuyla geldiği kaydedildi. Geçtiğimiz hafta, aralarında genel yayın yönetmeninin de bulunduğu 15'ten fazla çalışanın işine son verildiği aktarılırken bu sabah da yetkililerin, kurum çalışanlarına sözlü olarak kanala el konulduğunu bildirdiği öğrenildi.

