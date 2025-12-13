Haberler

TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkararak önemli bir düzenleme yaptı. Yeni limit 2026 yılından itibaren geçerli olacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkardı.

TMSF'nin "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıldı.

Söz konusu düzenleme, 2026 takvim yılı başından itibaren geçerli olacak.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
