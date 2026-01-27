Haberler

Boyteks yeni yatırımcılarını bekliyor

Güncelleme:
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Hazine'ye ait yüzde 100 paylarını satışa sundu. İhale, kapalı teklif ve açık artırma yöntemi ile yapılacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF); Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle 'Şartname'de belirtilen kayıt ve şartlarla satışa sundu. İhale ilanı; 27.01.2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Boyteks Tekstil'in yönetimi 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyıma devredilmiş, mülkiyeti de Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu müsadere kararının Yargıtay tarafından da onanmasıyla Hazine'ye geçmişti. 2002 yılından bu yana Erciyes Anadolu Holding'in tekstil sektöründeki öncü yatırımı olarak faaliyet gösteren, 100'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla tekstil sektöründe küresel bir marka haline gelen Boyteks'in muhammen bedeli 14 milyar 300 milyon TL olarak duyuruldu. Yatırımcılar satış ilanında belirtilen şartları sağladıkları takdirde, 'TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 143 34394 Şişli/İstanbul' adresinden ihale şartnamesini alarak 02.02.2026 - 27.03.2026 tarihleri arasında ilgili tesisleri gezebilecek ve şirketlere ilişkin detaylı bilgilere elektronik ortamda sunulacak olan bilgi odasından erişim sağlayabilecek. İhale şartnamesi kapsamında hazırlanan kapalı teklif zarflarının, en geç 30.03.2026 saat 16: 30'a kadar 'TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 143 34394 Şişli/İstanbul' adresine elden teslim edilmesi gerekiyor. Kapalı zarf ile verilen teklifler 31.03.2026 tarihinde saat 10: 00'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda düzenlenecek toplantıyla teklif veren yatırımcıların huzurunda açılarak, İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ardından açık artırmaya geçilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500

