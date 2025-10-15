Haberler

TMSF, BankPozitif'i Satışa Çıkardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), BankPozitif'in satışına ilişkin duyuru yaptı. BankPozitif'in muhammen bedeli 1 milyar 100 milyon lira olarak belirlendi. İhale, 12 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), BankPozitif'i satışa çıkardı.

TMSF'nin internet sitesinde BankPozitif'in satışına ilişkin duyuru yayınlandı.

Duyuruya göre, Fonun kayyum olarak görevlendirildiği Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Erkan Kork Mal Varlığı Değerleri, Capitaltürk Turizm Yatırım AŞ ve Murat Çöpürkaya Mal Varlığı Değerleri mülkiyetinde bulunan yüzde 97 oranındaki Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ'nin (BankPozitif) paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sunuldu.

BankPozitif için muhammen bedel 1 milyar 100 milyon lira olarak belirlendi.

Son teklif verme tarihi 11 Kasım saat 19.00 olarak belirlenirken, ihale 12 Kasım'da saat 14.00'te TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkezinde açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 17 Mart'ta yayınladığı "11176" sayılı Kararında, BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ'nin nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler

Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler
Sadettin Saran Mourinho'yu fena bombaladı: Olacak iş değil

Sadettin Saran Mourinho'yu fena bombaladı: Olacak iş değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.