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TMSF'nin satış ilanı Resmi Gazetede yayımlandı

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Assan Group'a ait ticari ve iktisadi bütünlüğü 416 milyon 500 bin dolar muhammen bedelle satışa çıkardı. İhale 8 Temmuz 2026'da yapılacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

TMSF'nin satış ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TMSF'ye kayyum olarak atanan Assan Group Makine Savunma Sanayi Anonim Şirketi'ne ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu kararıyla oluşturulan Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.

İhale, 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00'de Fon'un Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki konferans salonunda yapılacak. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla başlayacak. Açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesinin (kısa liste) oluşturulmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

İhale kapsamında Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 416 milyon 500 bin dolar olarak belirlenirken ihaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 41 milyon 650 bin dolar olacak.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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