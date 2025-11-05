TMOK, Paribu ile işbirliği sözleşmesi imzaladı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), kripto para işlem platformu Paribu ile işbirliği sözleşmesi imzaladı.

Ataköy Olimpiyatevi'nde düzenlenen imza törenine TMOK Başkanı Ahmet Gülüm ve Paribu Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Yasin Oral katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan başkan Gülüm, "TMOK adına çok heyecan verici bir basın toplantısı daha düzenliyoruz. Zihinsel bir işbirliği yapıyoruz. Uzunca bir süredir Paribu'nun spor konusunda yapmaya çalıştığı faaliyetleri ilgiyle izliyorum. Benim hayata ve spora bakışım ile spora ülkede ne taraftan bakılması gerektiğine dair görüşlerim Paribu'nun yapmaya çalıştığı eylemlerle birebir örtüşüyordu." diye konuştu.

Türkiye'deki spor yatırımının büyük bölümünün yabancı sporcu transferine gittiğini dile getiren Gülüm, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde 3,5 milyar dolar seviyesinde bir spor ekosistemi var. Avrupa'da spora en çok yatırım yapan ülkelerden biriyiz. Bu rakam doğru yerlere harcanıyor mu? TMOK Başkanı olarak görevimin son gününe kadar bunu sorgulayacağım, soracağım. Maalesef bu rakamların yüzde 80-85'i yabancı sporcu transferlerine ve menajerlerine aktarılıyor. Diğer taraftan binlerce genç sporcu olimpiyatlara gidebilmek, dünya veya Avrupa şampiyonu olabilmek için olanaksızlıklarla mücadele ediyor. TMOK'un temel görevlerinden bir tanesi, bu doğru olmayan ekonomik dağılımın bir nebze de olsa düzeltilmesi. Bundan sonra olimpiyatlara gidecek bir sporcunun kılıç alamayacak durumda kalmasını asla kabul etmeyeceğim. Yukarıda dünyanın en iyi kadın voleybol ligi, en iyi ikinci erkek voleybol ligi, en iyi üçüncü erkek basketbol ligi, en iyi ikinci kadın basketbol ligi Türkiye'de oynanıyor ama öteki tarafta bizi başarıya götürme potansiyeli olan sporcuların imkanları çok kısıtlı. Bunu 5-6 aylık görev sürecimizde yakından gördük. Bu anlamda bir zihin birliği hissettiğim, heyecanını ve ülkede sporun temeline olan yaklaşımını gördüğüm markanın TMOK'tan uzak durması bana doğru gelmedi. İlk büyük sponsorluğumuz için kendilerine teklif götürdüm. Yasin bey son derece hassas bir spor insanı. Kendisi, 'Benim için şöhretli sporcular önemli değil. Onlar şöhretini zaten kazanmışlar. En önemlisi, gelecek potansiyeli olan sporcuları ekrana çıkarmak, onlara destek vermek, onların başarısının bir parçası olmak istiyoruz.' dedi. O yüzden bugün böyle bir işbirliğine imza atıyoruz."

Ahmet Gülüm, sözleşmenin 2029 yılına kadar yapıldığını belirterek, "Bu, iki kurumun birbirine olan güvenini gösteriyor. Ekonomik boyutu en üst seviyede. Ancak bu işin çok daha farklı bir boyutu var. Anlaştığımız para kadar bize iletişim imkanı sağlanacak. Bu anlaşmanın ülke sporunu çok iyi yerlere götüreceğine yürekten inanıyorum." dedi.

"2036 Olimpiyat Oyunları'nı alacağız"

TMOK Başkanı Gülüm, Türkiye'nin 2036 Olimpiyat Oyunları'nı alacağına inandığını söyledi.

2027 Avrupa Oyunları ev sahipliğinin olimpiyatın alınmasında etkili olacağından bahseden Gülüm, "Türkiye olarak 2036 Olimpiyat Oyunları'nı alacağız. Bu inançla burada oturuyorum. Karar, 2027'nin sonunda verilecek. O yüzden 2027 Avrupa Oyunları'nı İstanbul'a getirdik. Bu organizasyonu büyük bir başarıyla gerçekleştirip o yılın sonunda 2036 Olimpiyat Oyunları'nı İstanbul'a 6. girişimimizde alacağız. Bunun için jeopolitik de bize izin veriyor. Her türlü konuda çok ciddi bir şansımız var. Bu şansı ülkeye anlatmak lazım. Önümüzdeki birkaç yılı buna adadım. Bunun için çok ciddi çaba sarf edeceğim. 2036'yı Türkiye'ye getireceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Gülüm, olimpiyatların masraf olarak görülmemesi gerektiğini savunarak, "Olimpiyatların masraf olduğu konusu uzunca yıllardır konuşuluyor. Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) aldığı çok ciddi tedbirler var. Bu iş büyük masraf olmaktan çıkarılarak maliyetler azaltıldı. Son Paris'te yeni tesis yapılmadı, var olan tesisler kullanıldı. IOC, bütün dünyaya, 'Bundan sonra masraf yapmayacaksınız.' dedi. Olimpiyat Oyunları adaylığı sürecindeki iletişim giderlerini kaldırdılar. Olimpiyat tartışmasız İstanbul'da olacak. 2027 Avrupa Oyunları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TMOK, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve hükümetimiz birlikte çalışıyor. Bir olimpiyat ülkenin kaderini değiştirir. 2008 Pekin öncesi Çin, ticaret yapılması istenen ülkeler sıralamasında ilk 20'ye girmiyordu. 2008'den sonra ikinci sıraya yükseldi. 1988 Seul'den sonra Güney Kore dünyaya iki büyük marka armağan etti. Olimpiyatlar, kentlerin değil ülkelerin kaderlerini değiştirir. 2036'nın ülkemizin kaderini değiştireceğine inandığım için arkasındayım." diyerek sözlerini tamamladı.

Yasin Oral: "Bugüne kadarki spor desteğini TMOK sponsorluğuyla taçlandıracağız"

Paribu Kurucusu ve CEO'su Yasin Oral ise bugüne kadar yaptıkları spor yatırımlarını TMOK'a sponsor olarak taçlandırdıklarını vurguladı.

Spor, kültür ve sanata yapılan yatırımların uzun vadede meyvelerini verdiğini anlatan Oral, "Bugüne kadar spora destek için yarıştık. 'Olimpiyat' demeden olimpik sporcuları desteklemeye çalışıyorduk. Bugüne kadar desteğimizi değil, desteklediklerimizi öne çıkarmak istedik. Bu Paribu'nun kültürü. Bizim dünyamızda spor tek başına bir olgu değil. Kültür de sanatta da kendini ifade edemeyen, gösteremeyen, zorluklar içinde yaşayan birçok kuruma destek vererek onların ve kültür-sanatın yaşamasına vesile olmaya çalıştık. Nihayetinde kendi alanlarımızı inşa edecek seviyeye geldik. Burada da benzer bir şeyi görüyoruz. Bugüne kadarki spor desteğini TMOK sponsorluğuyla taçlandıracağız. Artık daha etkin ve büyük bir projeyi hayata geçirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.