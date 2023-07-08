TMO, Vezirköprü'de Buğday Alımına Başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Vezirköprü'de kurulan geçici alım merkezinde buğday alımına başladı. Çiftçiler ürünlerini Adatepe pancar kantarında kurulan TMO'nun geçici alım merkezine teslim ediyor. Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, ilçede buğday veriminin ortalama 450-500 kilogram olduğunu belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) Vezirköprü'de kurulan geçici alım merkezinde buğday alımına başlandı.

Biçerdöverler aralıksız buğday hasadına devam ederken, çiftçiler de ürünlerini Adatepe pancar kantarında kurulan TMO'nun geçici alım merkezine teslim ediyor.

TMO'nin Vezirköprü'deki geçici alım merkezini ziyaret ederek çiftçilerle ve TMO personeliyle sohbet eden Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, ilçede ortalama verimin dekarda 450-500 kilogram civarında olduğunu söyledi.

Kaya, buğday alımının randevulu şekilde yapıldığını kaydetti.

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