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Bakan Yumaklı TMO'nun hububat alım ödemelerine başladığını bildirdi Açıklaması

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO’nun 3 Haziran’da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktardığını duyurdu. Alımlar 211 noktada sürerken, hasat yoğunlaştıkça 600 noktaya çıkılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hububat alımlarında ödemelere başladığını belirterek, "TMO, 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyor." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TMO'nun hububat alım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Ödemelerin başladığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"TMO, 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyor. Ülke genelindeki 211 noktada devam eden alımlarımız hasat sezonunun yoğunlaşmasıyla 600 noktaya ulaşacak. TMO, kendisine getirilen ürünlerin tamamını alacak. Ürün bedellerini ise 21'inci günden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya devam edecek. Çiftçimizin emeğini ve alın terini korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
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