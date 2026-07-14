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TMO, 5 milyon tondan fazla hububat aldı

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Toprak Mahsulleri Ofisi, 3 Haziran'da başlattığı hububat alım faaliyetleri kapsamında 5 milyon tonu aşan alım gerçekleştirdiğini duyurdu.

Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO), 5 milyon tonu aşan hububat alımı yapıldığı bildirildi.

TMO'nun sosyal medya hesabından, hububat alımına ilişkin paylaşım yapıldı.

3 Haziran'da başlatılan hububat alım faaliyetlerinin, Türkiye'nin dört bir yanında yoğun bir şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bugün itibarıyla 5 milyon tonu aşan alım miktarımız, yalnızca istatistiksel bir veri olmanın ötesinde, 200 bin tırı tam kapasiteyle doldurabilecek büyüklükte devasa bir milli serveti ifade etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan açıklamada, kuruma güven duyan ve alın terini TMO'yla buluşturan üreticilere ve görev yapan çalışanlara teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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