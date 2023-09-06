TMO, 2023 yılında yeni bir rekora imza attı

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çiftçilerin yanında olduğunu ve 2023 yılında bugün itibariyle 28 bin 362 ton alım yaparak yeni bir rekora imza attığını belirtti.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nun çiftçilerin yanında olduğunu ve 2023 yılında bugün itibariyle 28 bin 362 ton alım yaparak yeni bir rekora imza attığını belirtti.

Milletvekili Adem Çalkın, 2023 yılında hububatta bereketli bir yıl yaşandığını söyledi.

Çalkın, "2022 yılında Kars TMO, kırmızı ekmeklik buğday bin 392 ton, arpa 8 bin 651 ton ve diğer hububat ürünleri ile birlikte toplam 16 bin 380 ton alım yapmış, 2023 yılı alımları devam ederken bugün itibariyle TMO kırmızı ekmeklik buğday 2 bin 993 ton, arpa 23 bin 015 ton ve diğer hububat ürünlerimiz dahil edildiğinde 28 bin 362 ton alım gerçekleştirerek yeni bir rekora imza atmıştır. Sisteme şu ana kadar 37 bin ton hububat alım randevusu girişi yapılmıştır" dedi.

Adem Çalkın, "Kars'ımız 2023 yılında hububatta bereketli bir yıl geçirmektedir. Hükümet olarak bir kez daha sözümüzü tutarak çiftçimizin yetiştirdiği ürünlerin değerini koruyarak ve belirlenen taban fiyatla TMO bünyesinde alımlarını gerçekleştirdik. Bundan sonra da Karslı çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm çiftçi hemşerilerime kazançlarının bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu. - KARS