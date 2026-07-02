Haberler

TMO'dan hububat alımında rekor: 21 günde 1 milyon ton

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarının yoğun şekilde sürdüğünü ve 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını bildirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarının yoğun şekilde sürdüğünü ve 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını bildirdi.

TMO'dan yapılan açıklamada, hububat alımlarına ilişkin bilgi verildi.

Hububatta 3 Haziran'da başlayan alımların yoğun şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Ülkemizin dört bir yanında açtığımız alım noktalarımızla kıymetli üreticilerimize en iyi hizmeti sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kuruluş tarihinden bu yana 1 milyon ton alım eşiğinin bu yıl yeni bir rekorla sadece 21 günde geçildiğine işaret edilerek, "Alın terini sermaye eden, ülkemiz için üreten tüm kıymetli üreticilerimize ve mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle görev yapan personelimize teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Mert Davut
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal etti! Gece polis zoruyla dışarı atıldı
Kaza yapan sürücüye yardım ederken canından olan genç adamla ilgili kahreden detay

Yardım etmek isterken can veren genç adamla ilgili kahreden detay
Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu, camiden seyyar merdiven çaldı

Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu, camiden seyyar merdiven çaldı
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı

Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını! Elindeki sopayla mekanı dağıttı

Akılalmaz görüntü! Gece açık diye kafede resmen terör estirdiler
Rusya Kiev'i vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Füze ve İHA'larla hedef aldılar