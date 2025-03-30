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TKDK Kütahya'da 785 Projeye Hibe Desteği Sağladı

TKDK Kütahya'da 785 Projeye Hibe Desteği Sağladı
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, IPARD programları kapsamındaki yatırımlar ve hibeler hakkında bilgi verdi. 2012 yılından bu yana 785 projeye 235 milyon TL hibe desteği sağlandığını belirtti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, IPARD-1 ve IPARD-2 programları kapsamında Kütahya'da gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaaslan, 2012 yılından bu yana toplam 785 projeye hibe desteği sağladıklarını belirterek, "Bu kapsamda 466 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleşti ve bunun 235 milyon TL'si kurumumuz tarafından hibe desteğiyle karşılandı" dedi.

Desteklenen projeler arasında girişimcilerin yüzde 46, kadın girişimcilerin yüzde 25 ve kooperatiflerin yüzde 7'lik paya sahip olduğunu vurgulayan Karaaslan, IPARD-2 programı ile faaliyetlerin devam ettiğini, yeni çağrılarla daha fazla projeye destek sağlanacağını ifade etti.

TKDK'nın sunduğu hibe destekleriyle kırsal kalkınmayı teşvik etmeye devam ettiklerini belirten Karaaslan, girişimcilerin bu fırsatlardan yararlanmaya davet etti. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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