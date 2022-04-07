TKDK desteği elektrik giderlerine çare oldu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( Tkdk ) tarafından, IPARD II 9. çağrısında projesi desteklenen Labarna Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., turşu fabrikasının çatısına yenilenebilir enerji yatırımı yaparak güneş enerjisi santrali (GES) kurdu. 2 milyon 450 bin lira tutarındaki yatırım için 1 milyon 235 bin lira hibe aldı.

Tesisleri ve yatırımları hakkında bilgi veren firma yetkilisi endüstri mühendisi Onur Kalaycı "Firmamız 1981 yılında babam Ahmet Kalaycı tarafından kurulmuştur. Bugün Çorum Ankara karayolu kenarında Sarimbey köyü sınırlarında yer alan tesisimizde 5 bin metrekare kapalı alan altında ileri teknoloji kullanarak 'Yakamoz' markasıyla turşu ve salamura ürünler üretiyoruz. Sözleşmeli üretim modeliyle gözetimimiz altında üretilen ürünler, tesisimizde gıda mühendislerimizin kontrolü altında turşu ve salamura ürünlere dönüştürülüyor. Özenle ve en taze şekilde fabrikamıza ulaşan sebzeler modern makinelerde tasnif ve sınıflandırmaya tabi tutularak, hijyenik şartlardan taviz verilmeden işleniyor ve ürünlerin ambalajlanmasından, dağıtımına kadar adım adım takip ediliyor. ISO 22000 Gıda Güvenliği, HACCP prosedürleri ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin hassasiyetle uyguladığı tesisimizde büyük bir titizlikle üretilen ürünlerimiz yurt içi ve yurt dışında bulunan bayilerimiz kanalıyla en hijyenik şartlar altında tüketicilerimize ulaştırılıyor" dedi.

Tkdk desteği ile hayat bulan projeler bize ilham verdi

Değişik güçleri bulunan 120 makine ile üretim faaliyetlerimizi gerçekleştirdiklerini anlatan Kalaycı "Tesisimizin elektrik harcamasının, hammadde tedarikinden sonra en büyük gider kalemimizi oluşturması ve enerji maliyetlerimizin de her geçen gün giderek artıyor olması bizi böylesi bir yatırıma yöneltti. Çorum Organize Sanayi Bölgesinde ve diğer illerde TKDK destekli yenilenebilir enerji yatırımları da bize ilham verdi. Biz de yapalım dedik ve bu yatırıma karar verdik" şeklinde konuştu.

"Yılda bir milyon kilowatt elektrik üreteceğiz"

Gerçekleştirdiğimiz yatırımla, turşu ve salamura üretimi faaliyetimize elektrik üretimini de eklemiş olduklarını kaydeden Kalaycı, "2 milyon 450 bin lira yatırım tutarlı 504 KW kapasiteli GES yatırımı projemize 1 milyon 235 bin lira hibe ödendi. Yatırımımızla yılda 1 milyon kWh üzerinde elektrik üreteceğiz. Kendi imkanlarımızla yapmakta zorlanacağımız bu yatırımımıza TKDK verdiği destekle yükümüzün yarısını almış oldu. Devletimize TKDK aracılığıyla sağladığı destek için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sadece turşu değil elektrikte üretiyoruz"

Bu yatırım sayesinde tesiste turşu ve salamura üretimi devam ederken aynı zamanda yıllarca çok düşük bakım masraflarıyla çatısında elektrik üretmeye başladıklarını anlatan Kalaycı "Dağıtım şirketiyle olan anlaşmamız gereği ürettiğimiz elektriği ulusal şebekeye satıp ek gelir elde etmeye devam edeceğiz. Aldığımız hibeyle birlikte yatırımımız 3 yıl gibi bir sürede kendisini amorti edecek. Yatırım olarak geri dönüşümü hızlı, ülkemiz enerji ihtiyacına katkı sağlayan ve çevreyle barışık bu yatırımı imkanı olan bütün yatırımcılara tavsiye ediyoruz. Yatırımımızın hayat bulmasında emeği geçen TKDK yönetici ve çalışanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkürü bir borç biliyoruz" diye konuştu. - ÇORUM