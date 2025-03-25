TKDK'den Sinop'taki 6 projeye 31.7 milyon lira hibe desteği

Sinop'ta IPARD Yatırım Desteği kapsamında, proje sözleşme imza töreni gerçekleştirildi.

Sinop Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törene, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, TKDK Samsun-Sinop Koordinatörü Yusuf Özbey ve destek almaya hak kazanan projelerin paydaşları katıldı.

Törende konuşan TKDK Samsun-Sinop Koordinatörü Yusuf Özbey, projeler hakkında bilgilendirme yaparak, IPARD III Programı kapsamında Sinop'ta yatırım tutarı 18,8 Milyon TL, hibe tutarı 11,1 Milyon TL olan 4 projenin daha destek almaya hak kazandığını ifade etti.17.10.2024 tarihinde açıklanan ilk sonuçlarda Sinop'tan su ürünleri işleme ve mantar paketleme ve depolama tesisi olmak üzere 2 adet proje sözleşme yapmaya hak kazandığını ifade eden Özbey, birinci ve ikinci proje çağrıları kapsamında destek almaya hak kazanan son projelerin 5 Mart 2025 tarihinde ilan edildiğini, bu kapsamda Sinop'tan birinci çağrı kapsamında yeni 1 adet, ikinci çağrı kapsamında ise 3 adet olmak üzere toplam 4 adet proje daha sözleşme yapmaya hak kazandığını belirtti.

Böylelikle IPARD III Programı birinci ve ikinci çağrı dönemleri kapsamında Sinop'ta yatırım tutarı 64 Milyon TL, hibe tutarı 31,7 Milyon TL olan toplam 6 adet proje sözleşmeye hak kazandığı bildirildi.

İmza töreninde konuşan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, "Türkiye Yüzyılı üretimin yüzyılıdır, üreticimizin yüzyılıdır. Özellikle girişimci kadınlarımızın yüzyılı olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ileri teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli, geniş pazarlı, istihdamı arttıran doğru üretim anlayışı ile çalışıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize makine desteğinden hibe desteğine, kredi desteklerinden bilgilendirme faaliyetlerine kadar bir çok alanda faaliyetlerimizin devam ettiğini belirtmek istiyorum. Sinop'ta göreve başladığımız ilk günden bu yana sık sık dile getiriyoruz; Sinop'umuz başta deniz ürünleri olmak üzere, tarım ve hayvancılık üretimi bakımından eşsiz bir potansiyele sahip. İşte bu nedenle ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Sinop'ta da Tarım ve Kırsal Kalkınmanın desteklenmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

Programın üçüncü ve beşinci çağrı dönemi projelerine ilişkin inceleme ve değerlendirme süreci devam ettiği ve bunlarında Mayıs-Haziran aylarında ilan edilmesi beklendiği bildirildi. - SİNOP