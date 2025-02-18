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TKBB ile Meezan Bank, İslami finansı geliştirmek için stratejik ortaklık kurdu

TKBB ile Meezan Bank, İslami finansı geliştirmek için stratejik ortaklık kurdu
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Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile Pakistan'ın İslami bankası Meezan Bank Limited arasında sektörde bilgi paylaşımı ve kapasite geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile Pakistan'ın İslami bankası Meezan Bank Limited arasında sektörde bilgi paylaşımı ve kapasite geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye Katılım Bankaları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, TKBB, Pakistan'ın önde gelen İslami bankası Meezan Bank Limited ile İslami finans alanında uluslararası iş birliğini geliştirmeye yönelik önemli bir adım atarak, sektörde inovasyon, bilgi paylaşımı ve kapasite geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında İslamabad'daki başbakanlık konutunda düzenlenen üst düzey bir törenle imzalandı.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif ve her iki ülkeden üst düzey delegeler şahitlik ederken anlaşma Meezan Bank Şer'i Uyum Grup Başkanı Ahmed Ali Siddiqui ve TKBB Genel Sekreteri İsmail Vural tarafından imzalandı.

Açıklamada, "Bu dönüm noktası niteliğindeki ortaklık, kapasite ve yetenek geliştirme, bilgi değişimi ve inovasyon, operasyonel mükemmellik ve finansal kapsayıcılık olmak üzere üç temel alana odaklanarak İslami bankacılık alanında sınır ötesi iş birliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bu stratejik beraberliğin Meezan Bank ve TKBB'nin İslami finans alanında insan sermayesini, operasyonel yetenekleri ve sınır ötesi sinerjileri geliştirme konusundaki ortak vizyonun vurgulandığı açıklamada, "Her iki kurum kolektif uzmanlıklarından yararlanarak etik bankacılık uygulamalarını teşvik etmeyi, finansal kapsayıcılığı artırmayı ve İslami finansın küresel büyümesini desteklemeyi amaçlamaktadır." denildi.

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
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