"Tiyatro Treni" 4 Mayıs'ta başkentten yola çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün Vagon Sahne Projesi kapsamındaki "Tiyatro Treni"nin 4 Mayıs'ta Ankara'dan yola çıkacağını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu trene ilişkin bilgi vererek, "4-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon 16 gün sürecek. 13 farklı gar ve istasyonda toplam 25 tiyatro oyunu sahnelenecek." ifadesini kullandı.

Tiyatro oyunlarının öğle saatlerinde çocuklara, akşam ise yetişkinlere yönelik olacağına dikkati çeken Uraloğlu, trenin güzergahıyla ilgili, "Trenimiz, Ankara-Karabük-Zonguldak-Çankırı-Yerköy-Hekimhan-Muş-Tatvan-Van-Palu-Gölbaşı-Pazarcık-İskenderun olmak üzere gidiş-dönüş toplam 4 bin 160 kilometrelik mesafe kat edecek." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, ayrıca trenin bir dizel lokomotif, bir jeneratör, üç yataklı vagon, bir yemekli vagon, bir tiyatro vagonu ve bir yük vagonundan oluşacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, 2025'te Ankara Garı'ndaki törenle başlayan ilk organizasyonun 11 gün sürdüğünü ifade ederek, "Trenimiz, geçen yıl 12 merkezde 22 tiyatro oyunu sergiledi ve 4 bin 423 kilometre yol kat ederek sanatseverlerle buluştu." değerlendirmesinde bulundu.