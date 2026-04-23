Haberler

"Tiyatro Treni" 4 Mayıs'ta başkentten yola çıkacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Tiyatro Treni' projesinin 4 Mayıs'ta Ankara'dan hareket edeceğini duyurdu. Proje, 4-19 Mayıs tarihlerinde 13 farklı gar ve istasyonda 25 tiyatro oyunu sunacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün Vagon Sahne Projesi kapsamındaki "Tiyatro Treni"nin 4 Mayıs'ta Ankara'dan yola çıkacağını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu trene ilişkin bilgi vererek, "4-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon 16 gün sürecek. 13 farklı gar ve istasyonda toplam 25 tiyatro oyunu sahnelenecek." ifadesini kullandı.

Tiyatro oyunlarının öğle saatlerinde çocuklara, akşam ise yetişkinlere yönelik olacağına dikkati çeken Uraloğlu, trenin güzergahıyla ilgili, "Trenimiz, Ankara-Karabük-Zonguldak-Çankırı-Yerköy-Hekimhan-Muş-Tatvan-Van-Palu-Gölbaşı-Pazarcık-İskenderun olmak üzere gidiş-dönüş toplam 4 bin 160 kilometrelik mesafe kat edecek." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, ayrıca trenin bir dizel lokomotif, bir jeneratör, üç yataklı vagon, bir yemekli vagon, bir tiyatro vagonu ve bir yük vagonundan oluşacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, 2025'te Ankara Garı'ndaki törenle başlayan ilk organizasyonun 11 gün sürdüğünü ifade ederek, "Trenimiz, geçen yıl 12 merkezde 22 tiyatro oyunu sergiledi ve 4 bin 423 kilometre yol kat ederek sanatseverlerle buluştu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mert Davut
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya inecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş

Sadece 3 gün önce evlenmiş! Cesedi ırmakta bulundu
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı güvenlik modeli
Hatay'da otomobilin çarptığı sürüdeki 17 koyun öldü

Altgeçitte korkunç manzara! 10'dan fazlası öldü
Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş

Sadece 3 gün önce evlenmiş! Cesedi ırmakta bulundu
Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar

Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

"Felaket" olarak nitelendirdiği tehlike ülke geneline yayıldı