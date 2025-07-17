Tivibu, Temmuz Ayında Yeni Filmlerle İçerik Yelpazesini Genişletti

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, temmuz ayında içerik yelpazesini genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu, Kirala Satın Al seçeneğiyle 2024'te vizyona giren ve 1994'te ilk filmi çıkan "Aslan Kral"ın devamı niteliğinde olan "Mufasa: Aslan Kral"ı sinemaseverlerin beğenisine sunuyor. Mufasa ve Taka'nın çocukluk hikayesine odaklanan film, duygusal bir bağ kurarken, aynı zamanda zengin bir görsellik sunuyor.

Kirala Satın Al seçeneğiyle sunulan bir başka öne çıkan "Kirpi Sonic 3" ise yoğun aksiyon ve macera temposuyla Tails ve Knuckles'ın Shadow adlı yeni ve güçlü bir düşmana karşı verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

"Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya", Kaptan Amerika film serisinin dördüncü filmi olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı Thaddeus Ross ile tanıştıktan kısa bir süre sonra Kaptan Amerika olarak da bilinen Sam Wilson'un, kendisini devasa bir uluslararası olayın ortasında bulmasını anlatıyor.

"Görevimiz Tehlike" maceraları Tivibu'da

Tivibu temmuz ayında, "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm", "Afraid", "Yalnız Öl", "Bizimle Başladı Bizimle Bitti" ve "Kaptan Benim" filmlerini platforma dahil ediyor.

Ayın öne çıkan içeriklerinden Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'ün yönetmen koltuğunda Christopher McQuarrie oturuyor.

Ethan Hunt rolünü tekrar canlandıran Tom Cruise'un başrolünü üstlendiği film Amerikan aksiyon kategorisinde öne çıkıyor. Film, Ethan'ın ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin başına gelen olayları ele alıyor.

Temmuz ayında dikkati çeken bir başka film Afraid de AIA adlı dijital aile asistanını test etmek üzere seçilen bir ailenin başından geçen olayları konu ediyor.

Afraid, hayatlarını kolaylaştırmak için evlerine giren yapay zekanın aniden evin çocuklarının zihinlerini tehlikeli bir şekilde kontrol etmesi üzerinde duruyor. Amerikan korku filminin başrollerini John Cho, Katherine Waterston ve Riki Lindhome paylaşıyor.

Ayın gerilim türünde öne çıkan yapımı Yalnız Öl, hafıza kaybıyla mücadele eden genç bir kadının kaybettiği aşkı bulmak için tehlikeli bir dünyada hayatta kalma çabasını konu alıyor. Lowell Dean'ın yazıp yönettiği filmde Matrix serisinin Trinity'si olarak bilinen Carrie Anne Moss başrolde yer alıyor.

"Bizimle Başladı Bizimle Bitti", platformda romantik ve dram kategorilerinde izleyicilerin karşına çıkıyor. Film, hayatını yoluna koyduğu sırada ilk aşkının ortaya çıkmasıyla kendisini zor bir durumun içerisinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Colleen Hoover'ın aynı adlı romanına dayanılarak yazılan filmin başrollerini Blake Lively ile Justin Baldoni paylaşıyor.